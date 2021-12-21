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Происшествия21 декабря 2021 10:58

20-летнего сибиряка обвиняют в порочной связи

Теперь ему грозит тюремный срок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Следователям парень признался во всем

Следователям парень признался во всем

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовное дело завели на 20-летнего жителя Троицкого района, которого обвиняют в связи с 14-летней школьницей, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, будучи совершеннолетним, вступил в интимные отношения с 14-летней школьницей, - рассказывают в ведомстве.

Несмотря на то, отношения между ними были взаимному согласию, это никак не снимает с молодого человека ответственности. Ведь согласно уголовному кодексу, интимная связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – вне закона. Это нарушает нормальное физиологическое и психическое формирование личности.

Молодой человек полностью признал вину. В настоящее время он дожидается суда. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.