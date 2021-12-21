Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 10:07

На Алтае мужчина задушил свою сожительницу

Ссора произошла в пьяном угаре
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обвиняемый в убийстве находится под стражей

Обвиняемый в убийстве находится под стражей

Фото: Олег УКЛАДОВ

40-летнего жителя Шелаболихинского района обвиняют в убийстве сожительницы. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия разыгралась вечером 14 декабря в одном из сел района.

- Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт между сожителями произошел на бытовой почве. После словесной ссоры мужчина задушил 48-летнюю женщину, - рассказывают в Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.