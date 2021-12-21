На Алтае мужчина задушил свою сожительницу

Обвиняемый в убийстве находится под стражей Фото: Олег УКЛАДОВ

40-летнего жителя Шелаболихинского района обвиняют в убийстве сожительницы. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия разыгралась вечером 14 декабря в одном из сел района.

- Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт между сожителями произошел на бытовой почве. После словесной ссоры мужчина задушил 48-летнюю женщину, - рассказывают в Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.