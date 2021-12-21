Прокуратура намерена обжаловать судебное решение, разрешившее вырубку березовой согры

Частично вырубку уже произвели Фото: Анна СЕМИНА

Суд Усть-Калманского района Алтайского края фактически разрешил рубку деревьев в уникальной березовой согре. Об этом пишет «Банкфакс».

Речь идет о территории у села Ельцовка. Земля имеет статус сельхозназначения, но при этом она уникальна тем, что там произрастают краснокнижные растения.

- Из текста решения первой инстанции следует, что власти так и не приняли мер по приданию данной земле природоохранного статуса, несмотря на заявления о соответствующих планах, а надзорное ведомство не смогло предоставить достаточно доказательств в пользу запрета рубок, - пишет издание.

Из всего этого получается, что запрета как такового нет, значит и последствий не будет. Основываясь на данном решении, местные предприниматели приступили к освоению земель. Начались вырубки, а это в свою очередь не понравилось эко активистам.

Против выступает минприроды, администрация района и прокуратура. Ведомства намереваются включить территорию в формируемый природный заказник «Северный фас Алтая».

Сейчас же земля находится в частных руках. И пока суд не нашел нарушений в части выборочной рубки. Они согласованы с минсельхозом. Тем не менее, заинтересованные стороны продолжат борьбу.