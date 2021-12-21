Почти 500 случаев COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае

Общее число зараженных в крае составляет 114 806 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 21 декабря 2021 года в Алтайском крае выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом. Об этом информирует оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 114 806 человек, в т. ч. 9 983 ребенка, - уточняет источник.

А выздоровели за минувшие сутки 1035 человек. Таким образом, вылечились от инфекции 92 336 жителей края. Скончались 29 (общее - 7772).

На текущий момент в инфекционных госпиталях остаются больше 2,5 тысяч пациентов и еще 214 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 562, из них подключено к аппаратам ИВЛ –235, - дополнительно сообщают в оперштабе.

На надомном наблюдении находятся 30 бессимптомников и 207 пациентов, которые долечиваются после пневмонии.