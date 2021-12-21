Барнаульский пивоваренный завод стал победителем в трудовом соревновании АПК Алтайского края

Зампредседателя алтайского правительства поздравил Барнаульский пивоваренный завод с наградой Фото: из архива компании

Зампредседателя алтайского правительства Александр Лукьянов посетил Барнаульский пивоваренный завод. В рамках визита, Александр Николаевич поздравил коллектив Завода с победой в трудовом соревновании в АПК Алтайского края, а также вручил награду в номинации “Победитель среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабатывающих отраслей АПК, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в 2021 году”.

По итогам работы в 2021 году предприятие показало значительный результат в сфере экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, сделав основной акцент на партнёрстве с Казахстаном, Узбекистаном, а также Кыргызской республикой и республикой Беларусь.

Экспорт напитков в страны ближнего зарубежья – стратегически важное направление для предприятия. Так, в 2021 году был запущен проект по изготовлению собственной торговой марки для Казахстана – безалкогольный напиток БиФреш завоевал популярность жителей с первого глотка.

В целом, если говорить о развитии экспорта напитков на Барнаульском пивоваренном Заводе, можно отметить положительную динамику производственных показателей, например, значительный прирост по воде (на 57%), квасу (на 189%), безалкогольным напиткам (112 %), пиву (70%) – если сравнивать показатели текущего года с предыдущим, что объясняется развитием экспорта в страны ближнего зарубежья.