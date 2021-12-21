На Алтае реализуют проект «Биатлон в школы»

Организаторы проекта располагают всем необходимым инвентарем и расходными материалами. Фото: Барнаульская федерация биатлона

Биатлон в школы – биатлон в ГТО. В начале 2021 года Курганские биатлонисты первыми в стране провели такой урок. Их опыт признали удачным и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте «Биатлон в школы» участвуют более 35 регионов, в том числе и Алтайский край.

В Барнауле организаторами данной программы стали «Фонд социальных проектов» Александра Локтева и «Барнаульская федерация биатлона» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Так, в рамках проекта состоялись тренировочные занятия среди учащихся всех 6-х классов СОШ № 134 Барнаула, на которых школьники были ознакомлены с правилами безопасного обращения с пневматическим оружием, получили первоначальные навыки стрельбы из пневматического оружия биатлонистов, в каждом классе проведено по несколько тренировочных занятий.

При проведении занятий применялись современные винтовки «Пионер 345 К», приобретенные на средства Гранта президента РФ.

Организаторы проекта «Биатлон в школы» располагают всем необходимым спортивным инвентарем и расходными материалами для проведения тренировочных занятий и соревнований, поэтому все мероприятия для детей СОШ №134 проводились бесплатно.

В ближайшее время в школе №134 состоятся соревнования «Биатлон- кросс в закрытом помещении» среди учащихся 6-х классов.