Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 декабря 2021 2:11

Хоккеисты «Динамо-Алтай» победили «Чебоксары» в первом матче домашней серии

Игра завершилась со четом 4:1
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Серия рассчитана на четыре матча

Серия рассчитана на четыре матча

Фото: предоставлено пресс-службой

В понедельник, 20 декабря, в Барнауле состоялся первый домашний матч серии противостояния «Динамо-Алтай» и «Чебоксар». Наши хоккеисты одержали уверенную победу.

Уже в стартовом периоде барнаульцы реализовали два момента. Ровно столько же пришлось и на второй игровой отрезок. А вот свою единственную шайбу гости забросили только в третьем периоде. На большее их не хватило. Таким образом, счет поединка – 4:1 в пользу команды Владислава Хромых.

Сегодня, 21 декабря, в ледовом дворце «Титов-арена» состоится повторный матч. Начало в 19.00. Попасть на игру можно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста с отрицательным результатом. Количество билетов ограничено.