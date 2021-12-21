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Происшествия21 декабря 2021 2:01

На Алтае следователи проверяют нарушение детский сад на нарушения

Родители считают, что руководство бездействует
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Следователи проверят достоверность жалоб

Следователи проверят достоверность жалоб

Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи инициировали доследственную проверку по обращениям жителей Косихинского района Алтайского края, где они жаловались на нарушения в детском саду «Чебурашка».

Родители обвинили руководство учреждения и администрацию в бездействии.

- По словам родителей, с ноября 2021 года дети вынуждены посещать дошкольное учреждение, где температурный режим в ясельной группе поддерживается лишь благодаря обогревателям, - объясняют в пресс-службе регионального СУСКа.

При этом, администрации детского сада и чиновникам местной администрации достоверно известно о нарушении теплового режима, но они ничего не предпринимают. Следователи намерены установить или опровергнуть данную информацию, а также дать ей правовую оценку.