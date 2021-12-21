На Алтае следователи проверяют нарушение детский сад на нарушения

Следователи проверят достоверность жалоб Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи инициировали доследственную проверку по обращениям жителей Косихинского района Алтайского края, где они жаловались на нарушения в детском саду «Чебурашка».

Родители обвинили руководство учреждения и администрацию в бездействии.

- По словам родителей, с ноября 2021 года дети вынуждены посещать дошкольное учреждение, где температурный режим в ясельной группе поддерживается лишь благодаря обогревателям, - объясняют в пресс-службе регионального СУСКа.

При этом, администрации детского сада и чиновникам местной администрации достоверно известно о нарушении теплового режима, но они ничего не предпринимают. Следователи намерены установить или опровергнуть данную информацию, а также дать ей правовую оценку.