В Центральном парке Барнаула установили первую платную горку

Горка в Центральном парке Скриншот: видео из паблика Barnaul22

На днях в Центральном парке Барнаула появилась первая платная горка. Катание на ней стоит 100 рублей, сообщают в сообществе «Барнаул22».

- Сейчас это дефицитный аттракцион, поэтому горка 3 метра в высоту в парке собирает много желающих прокатиться. Есть одно но, она платная - 100 руб. за 30 минут. Каждому выдают плюшку, - говорится в сообщении.

Причем горка построена по всем современным требованиям. Ее возводили по спецзаказу и проекту. К сожалению, теперь в нашем городе это редкость. Горки должны быть исключительно по ГОСТу. В противном случае пойдут под снос.