Барнаулец убил приятеля и напал с ножом на его мать

Мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который зарезал знакомого и пытался убить его мать. Об этом «Комсомольской Правде» - Барнаул» рассказала Ольга Огнева, помощник прокурора Железнодорожного района.

– В марте 2021 года во время распития спиртного у мужчины произошел конфликт со знакомым. Он нанес один удар ножом в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. После убийства горожанин увидел, что в квартире находится также мать потерпевшего, которая может обратиться в полицию, поэтому решил убить ее, – отметили в прокуратуре.

Мужчина взял в руки нож, которым нанес множественные удары в различные части тела женщины, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он сбежал, уверенный в смерти двух человек. К счастью, утром пострадавшая пришла в сознание и обратилась в полицию. Вскоре мужчину задержали.

Барнаулец не признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 2 года. Приговор вступил в законную силу.