Алтайского политика-трансгендера не пустили на сессию АКЗС

Юлия Алёшина в штаб-квартире Алтайского регионального отделения партии "Гражданская инициатива". Фото взято с официальной страницы Юлии Алёшиной в соцсети Одноклассники

Руководитель алтайского реготделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алешина сообщила о том, что её не пустили на сессию в краевом парламенте. По словам политика-трансгендера, отказ был неправомерным.

Последняя сессия АКЗС проходила 16 декабря. За несколько дней до заседания реготделение направило запрос о разрешении на участие в сессии Юлии Алешиной, однако её просьбу отклонили. Партия получила письменный отказ за подписью вице-спикера Заксобрания Дениса Голобородько. По его словам, письмо было отправлено слишком поздно, хотя по законодательству это нужно делать не позднее, чем за неделю.

Сама Алешина считает, что отказ является неправомерным, так как представители зарегистрированных партий обязаны предупредить о своем участием не позднее, чем за два дня до сессии.

- Мы планируем участвовать в созидательной работе на благо жителей Алтайского края всеми возможными законными способами, а краевой парламент – одна из тех площадок, где можно это делать максимально эффективно, - отмечает политик.

Кстати, как заявила Юлия Алешина в разговоре с «Комсомолкой», реготделение продолжит борьбу за участие в сессии краевого парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В детстве, пока мама спала, я надевала ее вещи»: откровенное интервью первого в России политика-трансгендера

Юлия Алешина, ранее бывшая Романом, возглавила алтайское региональное отделение партии «Гражданская инициатива» (подробнее)