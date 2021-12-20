В Бийске повысят стоимость проезда в общественном транспорте

ейчас в городе действуют тарифы, установленные в августе 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С 22 декабря в алтайском наукограде повышают стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– Наше решение – 26 рублей в трамвае и на основных маршрутах и 33 рубля – на дальнорейсных, которые обеспечивают транспортную доступность до поселков – например, Фоминского или Сорокино, – сказала Ольга Рязанова, начальник отдела ценообразования администрации Бийска.

При этом стоимость проездного для пенсионеров-льготников и учащихся остается прежней – 550 рублей.

Сейчас в городе действуют тарифы, установленные в августе 2020 года, - 22 рубля на основных городских маршрутах, 28 рублей – на удаленных.