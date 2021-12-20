497 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших – 114315 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 497 человек, зараженных COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе составляет 114315, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 20 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 608 человек. Кроме этого, 215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 574, из них подключено к аппаратам ИВЛ –193.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 580 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 91301.