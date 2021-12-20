Барнаулец взял деньги из забытого в магазине кошелька

Мужчина взял 4 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина взял деньги из чужого кошелька, остановленного в магазине. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова.

– Пенсионерка пришла в магазин за продуктами, рассчитавшись, случайно в тележке оставила кошелек. В нем лежали 4 тыс.рублей, – отметили в прокуратуре.

Вскоре тележку взял другой житель города. Он увидел в ней кошелек и достал оттуда деньги, а потом потратил их. Через некоторое время к нему на работу пришли полицейские и мужчина признался в содеянном.

В суде барнаулец возместил ущерб. Уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ было прекращено за примирением сторон.