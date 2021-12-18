500 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Алтайском крае

За все время наблюдения в крае заразились 113 320 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 18 декабря в Алтайском крае выявлено 500 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные публикует оперативный штаб региона.

Таким образом, общее число инфицированных за все время ведения таких больных - 113 320 человек.

- Выздоровели 90 219 человек (+779). Умерли 7 688 человек (+28), все взрослые, - говорят в оперштабе.

В больницах остаются 2644 инфицированных и 204 пациента с вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 573, из них подключено к аппаратам ИВЛ –217, - добавляет источник.

Амбулаторно наблюдаются 36 бессимптомников и 192 человека долечиваются после перенесенной пневмонии.