500 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Алтайском крае

За все время наблюдения в крае заразились 113 320 человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
По данным на утро 18 декабря в Алтайском крае выявлено 500 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные публикует оперативный штаб региона.
Таким образом, общее число инфицированных за все время ведения таких больных - 113 320 человек.
- Выздоровели 90 219 человек (+779). Умерли 7 688 человек (+28), все взрослые, - говорят в оперштабе.
В больницах остаются 2644 инфицированных и 204 пациента с вирусной пневмонией.
- Количество тяжелобольных – 573, из них подключено к аппаратам ИВЛ –217, - добавляет источник.
Амбулаторно наблюдаются 36 бессимптомников и 192 человека долечиваются после перенесенной пневмонии.