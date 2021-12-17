Полицейские задержали барнаульца, который пьяным сел за руль

Горожанина задержали сотрудники ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульца будут судить за пьяную езду. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал Вячеслав Лахонин, заместитель прокурора Железнодорожного района.

– Как установлено в ходе предварительного расследования мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако на путь исправления не встал, – отметили в прокуратуре.

В ноябре он снова сел пьяным за руль и ехал по Барнаулу на автомобиле Toyota Mark II. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД в Железнодорожном районе краевой столицы. Теперь горожанина буду судить по ст.264.1 УК РФ, (управление автомобилем в состоянии опьянения). Зампрокурора уже утвердил обвинительный акт.