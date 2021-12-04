В Белокурихе депутата лишили полномочий

Он не предоставил сведения о доходах. Фото: прокуратура АК

В Белокурихе по представлению прокурора были прекращены полномочия депутата городского Совета. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, он нарушил антикоррупционное законодательство.

- Депутатом Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год в установленный законом срок в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений представлены не были, - отметили в ведомстве.

При проверке было установлено, что народный избранник не имел уважительной причины для отсутствия данных. Прокурор внес представление в Совет депутатов, и по результатам его рассмотрения полномочия депутата были прекращены.