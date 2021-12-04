На Алтае женщина пыталась устроиться на работу в банк и потеряла 400 тысяч рублей

Мошенница представилась сотрудником банка Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай 32-летняя женщина лишилась 400 тысяч рублей при устройстве на работу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мошенница представилась сотрудником банка.

По предварительным данным, в интернете девушка увидела объявление об удаленной работе в банке. Она оставила свои контакты, и с ней связалась неизвестная, которая рассказала, что для успешного трудоустройства нужно увеличить кредитный рейтинг, а значит оформить карту банка, а деньги перевести на специальный счет, заверив, что деньги вернутся.

Согласившись с условиями мошенницы, потерпевшая оформила карту и перевела на счет злоумышленницы 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время сельчанке вновь позвонила лжесотрудница банка, под предлогом увеличения кредитного рейтинга и порекомендовала девушке оформить потребительский кредит, а затем снова перевести денежные средства на специальные счета, - отметили в полиции.

Женщина совершила несколько таких операций, после чего ей стали приходить смс о задолженности в банке. Она пыталась связаться с лжесотрудниками банка, но все безуспешно. В итоге потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.