На Алтае раскрыли убийство, совершенное в 1997 году

К преступлению оказался причастен житель Ижевска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили жителя Ижевска за убийство в 1997 году. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, ранее он был неоднократно судим.

Майской ночью 1977 года в Камень-на-Оби приехали водитель и экспедитор из Кемеровской области. В один из вечером приезжий встретился с двумя пьяными приятелями, один из которых был жителем Ижевска.

Между незнакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес жителю Кемеровской области множественные удары руками в область лица, а затем имеющимся у него ножом не менее 6 ударов в жизненно – важные органы, после чего скрылся с места преступления, - отметили в управлении.

В итоге потерпевший скончался в больнице спустя некоторое время, так и не придя в сознание. Долгое время преступление было нераскрытым, и лишь через годы удалось найти человека, совершившего убийство. Во время следствия мужчина во всем сознался, суд отправил его за решетку на девять лет.