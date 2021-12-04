Число заболевших ковидом на Алтае превысило 106 тысяч человек

3064 пациента с ковидом и 317 с пневмонией лечатся в ковидариях края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии подтверждено больше 106 тысяч случаев заражения ковидом. Как сообщили в краевом оперштабе, только за сутки в статистику добавили еще 521 факт заражения инфекции.

Общая статистика по заболеваемости на 4 декабря выглядит следующим образом:

- 106134 зараженных;

- 77107 выздоровевших;

- 7295 умерших: 5860 - от ковида (плюс 27 за сутки), 1435 - по иным причинам;

- 3064 пациента с ковидом и 317 с пневмонией лечатся в ковидариях края;

- 628 больных находятся в тяжелом состоянии, 252 из них - на ИВЛ;

- 61 бессимптомник и 310 человек с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

Привито от ковида уже 881277 человек, первую прививку поставил 128921 житель края.