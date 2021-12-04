Жителя Мамонтовского района осудили на семь лет за убийство жены и сокрытие тела

Он спрятал труп в погребе Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Мамонтовского района приговорили к семи годам лишения свободы за убийство супруги. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, утром 19 мая пьяный 58-летний мужчина поругался с гражданской женой. Ссора произошла по незначительному поводу.

В результате мужчина, взяв нож, нанес женщине не менее двух ударов в область грудной клетки. Смерть 58-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в погребе в надворной постройке, - пояснили в СУ СК.

Мужчина признал полностью свою вину.