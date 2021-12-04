Пожилая бийчанка лишилась круглой суммы, пытаясь спасти брак с помощью магии

Женщина отдала якобы колдунье 20 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

70-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенницы, которая обещала ей вернуть семейное благополучие с помощью магических сил. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина отдала якобы колдунье 20 тысяч рублей.

У горожанки возникли недопонимания с мужем, и листая журнал, она наткнулась на объявление об оказании магических услуг.

- У пенсионерки как раз были недопонимания с супругом, поэтому она позвонила по указанному номеру и рассказала о своей ситуации. Последняя пообещала восстановить отношения, но, конечно, не бесплатно, - отметили в полиции.

Чуть позже маг запросила для ритуала еще 30 тысяч рублей, но потерпевшая поняла, что её обманывают и обратилась в полицию.

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