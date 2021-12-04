В Барнауле перекрыли площадь Сахарова до 17 января

Демонтаж городка начнется с 14 января 2022 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

4 декабря в Барнауле ограничили движение по площади Сахарова. По данным пресс-службы мэрии, ограничение будет действовать до 17 января.

На участке проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина начнут строить новогодний городок: там установят главную елку, 13 барельефов изо льда, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символ года - тигр. Подрядчиком определено МБУ “Автодорстрой”.

- Демонтаж городка начнется с 14 января 2022 года, движение для транспорта будет открыто уже 17 января с 20.00, - отметили в администрации города.