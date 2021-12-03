В Барнауле дорожные службы подготовились к началу снегопада

Непогода в крае ожидается в ближайшие дни Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные службы готовятся встретить непогоду и ее последствия. В городе дежурят бригады, а на линию выведут почти 120 единиц техники, пишет «Толк».

- По данным метеослужб сегодня во второй половине дня в Барнауле ожидается мокрый снег с дождем, а на дорогах – сильная гололедица. Но, несмотря на это, дорожная служба подготовилась к работе в штормовых условиях, - сообщает издание.

По словам Ивана Гармата, заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, на улицах будут дежурить грейдеры, также тяжелая техника обеспечит проезд во все поселки города. Сразу будут убирать лед и снег на основных городских улицах и проспектах, на остановках и пешеходных переходах.

Водителей просят постараться отказаться от использования личного авто, быть осторожными на дорогах и с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.