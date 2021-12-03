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Спорт3 декабря 2021 11:20

Всероссийский турнир по дзюдо состоится в выходные

Он пройдет в спорткомплексе училища Олимпийского резерва
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Будут разыграны награды в восьми весовых категориях у мужчин и в восьми - у женщин.

Будут разыграны награды в восьми весовых категориях у мужчин и в восьми - у женщин.

Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Барнауле в эти выходные состоится всероссийский турнир по дзюдо. Спортсмены выйдут на татами в спорткомплексе училища Олимпийского резерва 4 и 5 декабря, сообщает мэрия.

- 4−5 декабря в спорткомплексе училища Олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) пройдут традиционные всероссийские соревнования памяти борцов Алтайского края. Турнир носит статус «мастерского», то есть победители получат звание «мастер спорта России», - сообщили в пресс-службе.

В состязаниях примут участие спортсмены от 18 лет и старше. Будут разыграны награды в восьми весовых категориях у мужчин и в восьми - у женщин. Начало мероприятия 4 декабря в 10.00.