Всероссийский турнир по дзюдо состоится в выходные

Будут разыграны награды в восьми весовых категориях у мужчин и в восьми - у женщин. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Барнауле в эти выходные состоится всероссийский турнир по дзюдо. Спортсмены выйдут на татами в спорткомплексе училища Олимпийского резерва 4 и 5 декабря, сообщает мэрия.

- 4−5 декабря в спорткомплексе училища Олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) пройдут традиционные всероссийские соревнования памяти борцов Алтайского края. Турнир носит статус «мастерского», то есть победители получат звание «мастер спорта России», - сообщили в пресс-службе.

В состязаниях примут участие спортсмены от 18 лет и старше. Будут разыграны награды в восьми весовых категориях у мужчин и в восьми - у женщин. Начало мероприятия 4 декабря в 10.00.