Сразу 30 смертей от ковида зарегистрировали в Алтайском крае

С начала пандемии от инфекции скончались 5,8 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 30 смертей от коронавируса. Как сообщает краевой оперштаб, всего в крае подтверждено больше 7 тысяч смертей пациентов, у которых была коронавирусная инфекция.

- Умерли 7 268 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 833 человека (+ 30), иные причины смерти – 1 435 человек (+ 0), - сообщается в телеграм-канале штаба.

Также в регионе за сутки подтвердили еще 519 фактов заболевания ковидом, столько же – выздоровления. Всего за время пандемии было выявлено 105613 зараженных и 76602 выздоровевших.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 3150 человек с ковидом и 318 пациентов с вирусной пневмонией. На дому под наблюдением медиков находятся 59 бессимптомных вирусоносителей и 325 человек с вирусной пневмонией. Кроме того, состояние 642 больных оценивают как тяжелое, 257 из них подключены к ИВЛ.

Привиты от ковида 871565 человек, первую прививку сделали – 131471, ревакцинировались – 47168 жителей региона.

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