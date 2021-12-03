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Общество3 декабря 2021 5:56

Первые электронные сертификаты на средства реабилитации выдали на Алтае

По ним можно купить изделия в интернете
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Выдано два сертификата.

Выдано два сертификата.

В Алтайском крае начали выдавать первые электронные сертификаты на средства реабилитации. В ноябре оформлено два первых документа, их можно использовать при оплате изделий в интернет-магазине Ozon, в ближайшее время к списку присоединятся офлайн-предприятия региона: банки, поставщики и торговые точки, сообщает алтайский Фонд социального страхования.

- С 27 сентября вступил в силу Федеральный закон, согласно которому граждане могут самостоятельно выбирать и приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата, - говорят в ФСС.

Таким способом можно купить определенные товары из утвержденного минтрудом списка.