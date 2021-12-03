На Алтае жителям бесплатно раздают сухую древесину

Для заготовки нужно получить разрешение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителям предлагают бесплатно забрать сухую древисину из института Лисавенко. Старые выкорчеванные условия придется распиливать самим, сообщают «Вести Алтай».

- На площадках института Лисавенко много лет возделывали плодово-ягодные культуры. Деревья свое отжили, осенью их выкорчевали и оставили под открытым небом, - пишет издание.

Выкорчеванные с 30 гектаров деревья сложили на двух площадка – в Калманском районе и Барнауле. Перед началом заготовки необходимо получить разрешение в дирекции института.