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Общество3 декабря 2021 5:26

На Алтае жителям бесплатно раздают сухую древесину

Институт Лисавенко избавляется от выкорчеванных старых деревьев
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Для заготовки нужно получить разрешение.

Для заготовки нужно получить разрешение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителям предлагают бесплатно забрать сухую древисину из института Лисавенко. Старые выкорчеванные условия придется распиливать самим, сообщают «Вести Алтай».

- На площадках института Лисавенко много лет возделывали плодово-ягодные культуры. Деревья свое отжили, осенью их выкорчевали и оставили под открытым небом, - пишет издание.

Выкорчеванные с 30 гектаров деревья сложили на двух площадка – в Калманском районе и Барнауле. Перед началом заготовки необходимо получить разрешение в дирекции института.