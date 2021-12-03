В Барнауле пожаловались на скользкую дорогу к школе, где можно «переломать ноги»

Жители пожаловались на скользкий проход. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жители пожаловались на опасную дорогу к школе №89, где, как уверяют горожане, можно переломать конечности из-за плохого освещения и гололеда, говорится в паблике «Черное и Белое Барнаул».

- Пешеходная дорожка, к большому сожалению, не обрабатывается песчано-солевой смесью и на ней царит гололед, да еще в комплексе с кромешной тьмой, так прям вообще супер, - говорится в паблике.

Дорога идет от внутриквартального проезда – зимой там не убирают снег, а весной и осенью оголяются огромные ямы, которые в темноте сложно увидеть. Также сообщается, что по этой же дороге маленьких детей водят в садик (№265 и №179). Там на протяжении всего пути нет освещения.