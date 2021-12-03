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Общество3 декабря 2021 3:02

В соцсетях обсуждают видео из переполненного трамвая, где пассажиры «как кильки в банке»

Жители высказали недовольство на фоне подорожания стоимости проезда
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин видео. Источник: vk.com/chb_brn

Скрин видео. Источник: vk.com/chb_brn

В барнаульских соцсетях жители обсуждают видео из переполненного утреннего трамвая. Жители высказали недовольство на фоне подорожания платы за проезд с 1 декабря, сообщается в группе «Инцидент Барнаул».

«Как кильки в банке. И при этом проезд увеличился на 5 рублей... За что?!», - возмущаются горожане в паблике.

Напомним, после увеличения платы за проезд стоимость билета в автобусах выросла до 28 рублей. Теперь проезд в Барнауле – один из самых дорогих в Сибири.