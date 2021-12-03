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Здоровье3 декабря 2021 2:25

На Алтае эпидситуацию может осложнить наложившийся на ковид грипп

Министр здравоохранения края отметил, что в регионе не сформировался достаточный популяционный иммунитет
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Вирус стал более агрессивный.

Вирус стал более агрессивный.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осложнить эпидситуацию по коронавирусу может заболеваемость гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время встречи губернатора с медиками и учеными в медуниверситете 1 декабря, сообщает правительство региона.

- Оценивая текущий эпидпроцесс, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что вирус стал более агрессивный. Сложность возникает и в том, что этой осенью начали фиксировать случаи заболевания гриппом, чего в прошлом году не было, - говорится в сообщении.

По данным министра в регионе не сформирован достаточный популяционный иммунитет. Это привело к мутациям вируса и изменению его свойств.