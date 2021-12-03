На Алтае задержали наркокурьера с героином

Мужчину задержали. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержали героинового наркокурьера. Он пытался пронести вещество на зону (ЛИУ-1), но его задержали, сообщает пресс-служба МВД.

- На контрольно-пропускном пункте во время прохода на территорию учреждения оперативными сотрудниками был задержан мужчина 1987 года рождения. В левом кроссовке гражданина обнаружен и изъят бумажный сверток. В нем находилось вещество белого цвета. В результате экспертизы установлено, что содержимое свертка - героин, массой 0,12 граммов, - пишет ведомство.

Курьером оказался 34-летний мужчина, который работал мастером предприятия на территории исправительного учреждения. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.