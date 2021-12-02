В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Непогода в крае ожидается в ближайшие дни Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Алтайские синоптики озвучили штормовое предупреждение из-за плохих метеорологических условий в регионе.

- В период с 16 часов 2 декабря до 12 часов 3 декабря на территории Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - говорится в метеосводке.

Кроме того, днем 3 декабря и ночью 4 декабря в крае ожидается мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Местами метели, гололед, а на дорогах сильная гололедица. По югу региона возможны сильные снежные заносы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк уже дал поручение коммунальным службам приготовиться к оперативной ликвидации последствий непогоды. Мобилизованы и службы водоканала, которые должны следить за пропуском талой воды и не допускать подтоплений.

- Для обеспечения проезда общественного транспорта и экстренных служб необходимо организовать дежурство техники в пригородных поселках. Особое внимание должно быть уделено тротуарам, остановкам общественного транспорта, прилегающим к социальным объектам территориям, - подчеркнул Вячеслав Франк.