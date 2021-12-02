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Происшествия2 декабря 2021 11:36

На Алтае мужчина чуть не погиб под колесами грузового поезда

По предварительной информации, он был пьян
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Мужчина получил травму ноги и его госпитализировали

Мужчина получил травму ноги и его госпитализировали

Фото: пресс-службы Алтайского линейного управления МВД России

В Алтайском крае 36-летний мужчина решил сократить путь и едва не погиб под колесами грузового поезда, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

-В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека в районе остановочного пункта Депо-Алтайская, - рассказывают в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина решил срезать путь, залез под вагон, не успел перебраться на другую сторону, как состав двинулся. В итоге получил травму ноги. На «скорой» его незамедлительно доставили в одну из больниц Барнаула. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту травмирования человека проводится доследственная проверка.