На Алтае мужчина чуть не погиб под колесами грузового поезда

Мужчина получил травму ноги и его госпитализировали Фото: пресс-службы Алтайского линейного управления МВД России

В Алтайском крае 36-летний мужчина решил сократить путь и едва не погиб под колесами грузового поезда, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

-В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека в районе остановочного пункта Депо-Алтайская, - рассказывают в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина решил срезать путь, залез под вагон, не успел перебраться на другую сторону, как состав двинулся. В итоге получил травму ноги. На «скорой» его незамедлительно доставили в одну из больниц Барнаула. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту травмирования человека проводится доследственная проверка.