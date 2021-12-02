Трамвай столкнулся с автокраном возле Депо №3 (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

В четверг, 2 декабря, в Барнауле трамвай столкнулся с автокраном. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- Сейчас на выезде из депо произошло ДТП между трамваем и краном, - рассказал участник группы Андрей.

Согласно ПДД, другие участники движения не обязаны уступать трамваям в то время, когда состав выезжает из депо. Однако что именно произошло в данной ситуации: кто отвлекся или не заметил опасность – установят в ГИБДД. Пострадал ли водитель – не уточняется, но судя по снимкам с места аварии, кран разбил все лобовые стекла.