В Бийске воспитательница детского сада пойдет под суд после падения девочки из окна

Материалы уголовного дела передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении воспитателя детского сада, во время работы которой, пятилетняя девочка выпала из окна, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

- Установлено, что в июне 2021 года 5-летняя воспитанница детского сада, вернувшись с прогулки, самостоятельно покинула помещение раздевалки и прошла в группу, где было открыто окно на проветривании. Находясь без контроля своего воспитателя, девочка забралась на подоконник, а затем выпала из окна с высоты второго этажа, получив телесные повреждения, - рассказывают детали дела в ведомстве.

В результате падения девочка получила травмы средней степени тяжести. После этого инцидента заведующего и воспитателя уволили.