Замгубернатора Алтайского края поручил провести разъяснительную работу с родителями, после стрельбы в сельской школе

Пострадавшего ребенка госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель губернатора Алтайского края Игорь Степаненко после стрельбы в сельской школе обратился к районным чиновникам, провести с родителями учеников разъяснительную работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Степаненко поручил незамедлительно провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о запрете использования детьми посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего того, что может нанести вред окружающим, - подчеркивают в правительстве.

Кроме того, администрации школ должны провести внеплановые инструктажи по безопасности как с учителями, так и с их подопечными. Также следует усилить контроль за пропускным режимом. Контроль за этим возложен на глав городов и районов, а также на директоров учебных заведений, либо их заместителей.

Напомним, инцидент произошел в селе Алтайское 1 декабря. Ученик 10 класса принес в школу пневматическое оружие. Предположительно он хотел пострелять по деревьям, но пуля отрикошетила и попала в другого мальчика. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

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