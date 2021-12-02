Судьбу парка «Юбилейный» и набережной обсудили в Барнауле

Проект набережной Оби в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии Барнаула обсудили благоустройство парка «Юбилейный» и набережной Оби. Концепции уже подготовлены, сообщают в пресс-службе администрации города.

- При разработке проекта был проведен комплексный анализ территории, голосование, стратегические сессии с участием созданного Совета парка, жителей города и привлеченных экспертов в различных сферах деятельности. В результате получилось оригинальное решение – создать природный парк со множеством различных функциональных площадок, в том числе спортивных, детских, игровых, с зонами отдыха и развлечения, - говорит доцент кафедры «Архитектура и дизайн» Алтайского государственного политехнического института Артем Малыгин.

На данный момент главная проблема в том, что, так как площадь парка составляет более 50,2 га, за один год восстановить его не получится. Поэтому этот процесс разбит на несколько этапов. Там планируют уложить новое покрытие на пешеходных дорожках, восстановить центральную входную группу, установить освещение и камеры наблюдения, скамейки, урны и т.д.

Что касается речного вокзала, то предстоит создать ей новый облик.

- Проектом предусмотрено сохранение идеи Речного вокзала. Планируется создать центральную прогулочную аллею, площадку для ожидания водного транспорта и транзитную зону. Будет полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки, солнцезащитные навесы, освещение. Также здесь проведут работы по установке нового ограждения со стороны реки. Новый облик территории разработан в рамках концепции уже благоустроенной зоны набережной», - пояснил главный инженер ООО «АрхиГрупп» Дмитрий Суслов.

Речь идет о части набережной в 50-ти метрах от опор моста и до выхода на троллейбусную остановку. Сумма реализации проекта составит 15,6 млн рублей.