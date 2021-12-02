На Алтае осужденный меломан попался на контрабанде

Изъятый плеер. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайском крае осужденному пытались передать MP3-плеер в заказном письме. В конверте находились гарнитура, зарядное устройство, три флеш-карты и два USB-переходника – все это запрещенка, рассказали в региональном УФСИН.

- Согласно законодательству Российской Федерации отправляемые и получаемые осужденными письма подвергаются цензуре со стороны сотрудников учреждения УИС. Обычные письма после прибытия в исправительное учреждение в течение трех дней проходят проверку и передаются осужденному, в то время как заказные вскрывают при адресате. При выдаче такого письма осужденному в ИК-10 были обнаружены сразу несколько запрещенных предметов, - говорит пресс-служба.

Теперь отправителю грозит административная ответственность. Всего с начала 2021 года при попытке доставки изъято 1765 руб., 1,76 гр. наркотических веществ, 14 мобильных телефонов, 11 зарядных устройств и 22 сим-карты. В отношении 28 граждан составлены материалы об административных правонарушениях.