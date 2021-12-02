АлтГТУ им.И.И. Ползунова приглашает на бесплатный онлайн-курс по китайскому языку

В обучении могут принять участие студенты, аспиранты и все желающие Фото: из архива компании

Центр языков и культур народов Большого Алтая Алтайского государственного технического университета совместно с Университетом Шихэцзы приглашает пройти бесплатный онлайн-курс по китайскому языку.

В обучении могут принять участие студенты, аспиранты и все желающие, которые имеют базовые знания по китайскому языку. Основные курсы: общение на китайском языке, китайские песни, китайская вырезка из бумаги, китайские традиционные музыкальные инструменты, китайская живопись, китайская каллиграфия. По окончании курса выдается сертификат об обучении Университета Шихэцзы.

Регистрацию на обучение необходимо пройти до 15 декабря.

Обучение пройдет с 20 декабря по 27 декабря в формате онлайн.

Пройти регистрацию, задать вопросы об обучении можно в Центре языков и культур народов Большого Алтая по телефону 29-87-60 или по электронной почте kitzentr@yandex.ru (директор центра Елена Анатольевна Мушникова).