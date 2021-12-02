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Происшествия2 декабря 2021 3:55

Рубцовчанки встретили мошенников на сайте попутчиков

Они сняли с их карт все деньги
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Пострадавшие ввели данные карт и после этого с них сняли деньги

Пострадавшие ввели данные карт и после этого с них сняли деньги

Фото: Анна СЕМИНА

Две жительницы Рубцовска обратились в полицию, после того, как стали жертвами мошенников. С ними они столкнулись на сайте попутчиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По предварительным данным, потерпевшие с целью поиска поездки на автомобиле в город Новосибирск вышли на страницу известной платформы попутчиков и забронировали места, - рассказывают в ведомстве.

После этого водитель отправил ссылку для оплаты брони. Потерпевшие ввели там все данные банковских карт и вскоре со счета пропали все деньги. Рубцовчанки поняли, что пополнили статистику обманутых и поспешили в полицию.

В ведомстве признают, что в последнее время число обманутых людей именно через сайты попутчиков возросло. Поэтому настоятельно рекомендуют не оплачивать поездки на сторонних сервисах. А по хорошему, добропорядочные водители просят оплату либо непосредственно после поездки, либо перед ее началом, но когда пассажиры уже находятся в автомобиле.