В Барнауле стартовал предварительный этап перед строительством футбольного манежа

Изыскания грунта на стадионе "Трансмаш" Фото: предоставлено пресс-службой

В среду, 1 декабря, в Барнауле, на территории спорткомплекса «Трансмаш» начались изыскательные работы, которые необходимо провести перед строительством футбольного манежа. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул».

- По словам специалистов компании «Барнаулстройизыскания» сейчас с глубины 20 метров достают для исследования пробы грунта нижнего поля, где будет располагаться полноразмерный футбольный манеж, - говорят в клубе.

Это позволит проектировщикам правильно рассчитать нагрузку на фундамент будущего объекта. В «Динамо» также добавляют, что в настоящее время готовится проектно-сметная документация. Непосредственно на строительство закладывают 2-3 года.

- Мы все надеемся на то, что скоро в Барнауле появится манеж с полноразмерным футбольным полем, который необходим для работы и воспитания спортсменов в суровых сибирских условиях, - подчеркивают в «Динамо».