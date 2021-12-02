Почти на 200 барнаульских переходах появится дополнительное освещение

Дополнительное освещение устанавливают над переходами и опасными участками Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле намерены оборудовать дополнительную подсветку почти на 200 пешеходных переходах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, подсветят и аварийно-опасные участки.

- Такое освещение обустраивают над проезжей частью пешеходной зоны. Используются светодиодные фонари с направленным световым потоком перпендикулярно оси дороги. Это позволяет водителю видеть пешехода издалека: на переходе и на подходах к нему, - говорят в мэрии.

Допосвещение появится на проспекте Ленина, Строителей, на Малахова, Профинтерна, Матросова, Антона Петрова и Беляева, Никитина и Тимуровской и т.д. До конца года дополнительные фонари установят уже на 19 «зебрах», где знаки висят над проезжей частью. А на части объектах работы уже завершились.