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Здоровье2 декабря 2021 3:00

Около 37 тысяч вакцинированных заразились коронавирусом в Алтайском крае

И 0,01% от общего числа скончались
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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По мнению главы алтайского минздрава, вакцина зарекомендовала себя хорошо

По мнению главы алтайского минздрава, вакцина зарекомендовала себя хорошо

Фото: Олег УКЛАДОВ

За всю прививочную кампанию в Алтайском крае после получения вакцины от коронавируса заразились порядка 37 тысяч человек. Об этом на встрече с губернатором Виктором Томенко заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, пишет «Амител».

- Это чуть более 3% от общего числа привитых на Алтае. Такой показатель, по мнению Попова, свидетельствует об эффективности вакцинации, - пишет издание.

Также он заверил, что подавляющее большинство привитых переболели в легкой форме. Госпитализация потребовалась только одному проценту вакцинированных, а вот ранее в ноябре министр предоставлял отчет РБК и 0,01% от общего числа вакцинированных умерло от коронавирусной инфекции.