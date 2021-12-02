Около 37 тысяч вакцинированных заразились коронавирусом в Алтайском крае

По мнению главы алтайского минздрава, вакцина зарекомендовала себя хорошо Фото: Олег УКЛАДОВ

За всю прививочную кампанию в Алтайском крае после получения вакцины от коронавируса заразились порядка 37 тысяч человек. Об этом на встрече с губернатором Виктором Томенко заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, пишет «Амител».

- Это чуть более 3% от общего числа привитых на Алтае. Такой показатель, по мнению Попова, свидетельствует об эффективности вакцинации, - пишет издание.

Также он заверил, что подавляющее большинство привитых переболели в легкой форме. Госпитализация потребовалась только одному проценту вакцинированных, а вот ранее в ноябре министр предоставлял отчет РБК и 0,01% от общего числа вакцинированных умерло от коронавирусной инфекции.