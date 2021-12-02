Губернатор назначил нового главу минприроды Алтайского края

Андрей Стрелковский назначен министром природных ресурсов и экологии Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении нового министра природных ресурсов и экологии региона. Им стал Андрей Стрелковский, сообщает пресс-служба главы.

- Он назначен с 2 декабря 2021 года, - говорится в релизе. - Ранее Андрей Стрелковский работал в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами.

Справка

Андрей Стрелковский родился 3 марта 1966 года в городе Красноярске. Окончил Сибирский технологический институт по специальности «инженер лесного хозяйства». Имеет звание кандидата биологических наук.