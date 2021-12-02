Бийчане попросили минздрав открыть в городе второй травмпункт

По словам министра, отчасти из-за ковида в Бийске не смогли открыть второй травмпункт Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска обратились к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову с просьбой открыть в городе второй травмпункт, потому как действующего недостаточно. Об этом стало известно из онлайн-форума на сайте правительства региона.

- Как и говорили ранее, работу второго травмпункта на площадке Горбольницы №2 планировали возобновить в октябре, сразу после лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю "Травматология" Центральной горбольницы. Но летом мы и подумать не могли, что осенью «третья волна» ковида не только не закончится, но и без особой передышки перерастет в «четвертую». Сейчас в больнице продолжает работать ковидный госпиталь на 660 коек и пока вернуть туда травмпункт невозможно, - ответил чиновник.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность приема повторных пациентов на базе поликлиники №1. Это частично поможет развести потоки и сократить очереди. А вот травмпункт в больнице №2 откроют только «как появится такая возможность», ответил глава минздрава. Сейчас же бийчанам и жителям близлежащих районов приходится часами стоять в очереди, чтобы получить помощь.