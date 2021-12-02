Глава следственного комитета России Бастыкин взял на контроль ситуацию с углем на Алтае

Следственный комитет проверит чиновников района Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе проверки, по освещенной в СМИ информации о нехватке угля у населения Локтевского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В средствах массовой информации и социальных сетях получило распространение сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах, - говорится в сообщении следкома.

Помимо того, установлено, что из-за возросших цен, население, в особенности социально незащищенные категории, не могут себе позволить приобрести топливо.

В частности, следователи должны будут дать оценку действиям либо бездействиям местной администрации, на предмет халатного отношения к выполнению должностных обязанностей.