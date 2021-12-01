В Барнауле на ребенка упал снег с крыши

Место ЧП. Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле на ребенка упали снег и лед с крыши многоквартирного дома на улице Чудненко, сообщает прокуратура Алтайского края.

– Сегодня около 13 часов с крыши одного из многоквартирных домов, расположенных в Октябрьском районе города, произошел сход снега и падение льда на ребенка, – отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.

– Будет дана оценка соблюдения управляющей организацией жилищного законодательства, своевременности принятых мер по содержанию общего имущества многоквартирного дома в зимний период, реализации органами местного самоуправления муниципального жилищного контроля, – сообщили в прокуратуре.