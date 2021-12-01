Бийчанина осудили за жестокое убийство нового знакомого

Взяв кухонный нож, мужчина ударил знакомого не менее 21 раза Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Бийска осудили за убийство нового знакомого, пишет краевой Следком.

– Следствие и суд установили, что вечером в последних числах сентября 2020 года осужденный познакомился с потерпевшим в одном из увеселительных заведений Бийска. Мужчина предложил выпить у него дома. Во время распития спиртных напитков между новыми знакомыми возник конфликт, – сообщили в ведомстве.

В итоге гость жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, ударил его не менее 21 раза и сбежал. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия бийчанин не признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.