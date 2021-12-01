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Здоровье1 декабря 2021 11:10

29 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с COVID-19 в регионе – 7206
Герман Архаров
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За сутки умерли 29 человек

За сутки умерли 29 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 29 пациентов с COVID-19. 27 из них скончались из-за коронавируса, два – по иным причинам, сообщает оперштаб региона.

– Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 7206, в том числе 5776 случаев от COVID-19, 1430 – иные причины смерти, – отметили в оперштабе.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет. С начала пандемии в регионе их число составляет 104571 человек.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 66569 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 104571 заболевших: 21543 – у больных внебольничной пневмонией, 73365 – у заболевших ОРВИ, в 9663 случаях – бессимптомное течение.